VIP (1w-85e)

В пакет входит:

НТВ+ HD 2 (36e)

НТВ+ Восток (56e)

Телекарта (85e)

Дождь + Setanta Eurasia ( 31.5e/56e )

RTVint (13e)

Взрослый (13е/19e)

Digi TV (1w)

Platforma Canal+ (13e)

Cyfrowy Polsat (13e)

TivùSat (13e)

SRG SSR (13e)

Sky Deutschland (19e)

HD+ (19e)

Movistar+ (19e)

ORF Digital (19e)

MTV Networks (19e)

SkyLink (23.5e)

Canal Digital (23.5e)

Bulsat (39e)

Стоимость просмотра VIP (1w-85e) Цена: 8$/месяц ( По Акции от 4$/месяц )

НТВ+ HD 1 (36e)

Кодировка - Viaccess 6.0 (0500)

Идент - 060A00 Доступные каналы: 2Х2, 365 дней ТВ, ABTO24, AMEDIA, AMEDIA 2, Amedia Premium, Animal Planet, Barely legal, BBC World News, Blue Hustler, BOLT, BRIDGE TV, Cartoon Network, CBS Reality, CGTN, CGTN-Русский, CCTV4, CTC Love, DANGE TV, Discovery Channel, Discovery Science, Euronews, Eurosport, Extreme Sports, FAN, Fashion TV Network, Fооd Network, Fine Living, FlixSnip, FOX, Fox Life, Game Show, Gulli, Hollywood, Investigation Discovery, Jim Jam, M-1 Global, MCM, Mezzo (Muzzik), MTV, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rocks, Nat Geo Wild, National Geographic, NHK WORLD TV, Nick Jr, Nickelodeon, OCEAN-TV, Outdoor Channel, Paramount Comedy, REH TB +2, O-la-la, Playboy TV, RT (английский), RT (арабский), RT (испанский), RTG HD, RTG TV, RTД, RU.TV, RUSONG TV, Shot TV, Sony Sci-Fi, Sony Turbo, Spike, Star Cinema, TV1000 Русское Кино, THT Comedy TV, TiJi, TLC, Travel Channel, Travel+Adventure, TRICK, TV1000, TV1000 Action, TV-21M, VH1 Classic, VH1 European, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Sport, Vintage Television, World Business Channel, World Fashion, Zee TV, Авто Плюс, Армения ТВ, Архыз, Астрахань 24, Бобер, Бокс ТВ, БСТ, Время: далекое и близкое, В гостях у сказки, Грозный, ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, Детский мир/Телеклуб, Диалоги о рыбалке, Дикий, Доктор, Домашний, Дорама, ЕвроКино, Европа Плюс ТВ, ЖАРА, ЖИВИ!, Загородная жизнь, Звезда, Звезда +2, Зоопарк, Известия, Иллюзион+, ИНДИЙСКОЕ КИНО, История, КИНОМИКС, КИНОСВИДАНИЕ, КИНОСЕМЬЯ, КИНОХИТ, Киноужас, Канал Disney, Карусель, Карусель +3, КИНОСЕРИЯ, КИНО ТВ, КИНОКОМЕДИЯ, Комеди ТВ, Комедия ТВ, Кубань 24 ОРБИТА, Кухня ТВ, Кто есть кто, Ля-минор ТВ, Любимое кино, Малыш, Матч ТВ, МАТЧ! АРЕНА, МАТЧ! БОЕЦ, МАТЧ! ИГРА, МАТЧ! СТРАНА, МАТЧ ПРЕМЬЕР, МАТЧ! ФУТБОЛ 1, МАТЧ! ФУТБОЛ 2, МАТЧ! ФУТБОЛ 3, Мама, МИР, МИР 24, Мир Баскетбола, Мир сериала, Москва Доверие, МУЗ, Мужское кино, Мульт, Мультимузыка, Мультиландия, Москва 24, Морской, Моя Планета, НАШЕ НОВОЕ КИНО, НСТ, НТВ, HTB+2, НТВ-ХИТ, НТВ Право, НТВ Сериал, НТВ Стиль, НЮ АРТ ТВ, Наука 2.0, Ностальгия, ОТР, Продвижение, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ПЯТНИЦА, Первый МЕТЕО, Первый канал, Первый канал +2, Первый образовательный, Перец, Подмосковье, ПОБЕДА, ПОЕХАЛИ!!, Пятый Канал, Пятый канал +2, Радость моя, РБК-ТВ, РЕН ТВ, PEH TB +2, РОДНОЕ КИНО, Россия1, Россия 1 +2, Россия 24, Россия К, Русский бестселлер, Русский детектив, Русская ночь, Русский Иллюзион, Русский роман, Сарафан, Санкт-Петербург, Совершенно Секретно, СПАС, СТС, Супер, ТВ Губерния, ТВ-3, ТВЦ, ТВЦ +2, ТДК, ТЕЛЕКАФЕ, ТНВ-Планета, ТНТ MUSIC, ТНТ, ТНТ +2, ТНТ4, Телеканал Да Винчи, Точка отрыва, Телеканал КХЛ, ТРО, Уникум, Усадьба-ТВ, Шансон-ТВ, Ювелирочка Мода, Ю-ТВ. Доступные каналы HD/UHD: Animal Planet HD, Amedia Premium HD, Bollywood HD, BRIDGE TV DELUXE, CTC Kids HD, Discovery HD Showcase, Eurosport HD, Eurosport 2 HD, Festival 4K, FOX HD, HDL, Hollywood HD, Home 4K, HTB HD, Mezzo Live HD, MTV Live HD, Nat Geo Wild HD, National Geographic HD, Nickelodeon HD, RTG HD, SONY CHANNEL HD, TLC HD, THT HD, Viasat Nature/History HD, VIP Comedy, VIP Megahit, VIP Premiere, Дом Кино Премиум HD, КИНОПРЕМЬЕРА HD, Конный Мир HD, МАТЧ! АРЕНА HD, Матч ТВ HD, МАТЧ ПРЕМЬЕР HD, МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD, МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD, МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD, МАТЧ! ИГРА HD, МИР PREMIUM, Первый канал HD, Россия HD, Телеканал КХЛ HD. Частоты: 12265 L, 12341 L, DVB-S2/8PSK 11785 R, 11823 R, 11862 R, 11900 R, 11938 R, 11977 R, 12015 R, 12092 R, 12130 R, 12207 R, 12245 R, 12284 R, 12322 R, 12399 R, 12437 R (эти частоты имеют SR 27500 FEC 3/4).

Внимание !!! Просмотр данного пакета на ресивераx c ОС Linux рекомендован на плагинах Wicardd и Oscam. С Mgcamd пакет нормально работать не сможет.

Стоимость просмотра НТВ+ HD 1 (36e) Цена: 5$/месяц ( По Акции от 2.5$/месяц )

НТВ+ HD 2 (36e)

Кодировка - Viaccess 6.0 (0500)

Стоимость просмотра НТВ+ HD 2 (36e) Цена: 5$/месяц ( По Акции от 2.5$/месяц )

НТВ+ HD 3 (36e)

Кодировка - Viaccess 6 (0500)

Кодировка - Viaccess 6 (0500)

Идент - 060c00 Данный пакет рекомендуется приобретать пользователям, чьи ресиверы не могут работать с длинным ECM идента 060A00. Доступные SD каналы НТВ+: 2Х2, 365 дней ТВ, A1, A2, Amedia Premium, AMEDIA HIT, Ani, Animal Planet, Barely legal, BBC World News, BRIDGE TV, BRIDGE TV Dance, Cartoon Network, CBS Reality, CGTN, CGTN-Русский, CCTV4, CTC Love, DANGE TV, Detektiv.tv, Discovery Channel, Discovery Science, Euronews, Eurosport 1, Extreme Sports, Fashion TV Network, Fооd Network, Fox, Fox Life, Fine Living, Game Show, Gulli Girl, Hollywood, Hustler TV, Investigation Discovery, Jim Jam, M-1 Global, MCM Top, Mezzo, MTV, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rocks, National Geographic, Nat Geo Wild, Nick Jr, Nickelodeon, OCEAN-TV, Outdoor Channel, Paramount Comedy, Paramount channel, Playboy TV, RT (английский), RT (арабский), RT (испанский), RTG TV, RTД, RU.TV, RUSONG TV, Shot TV, Shop 24, Shop&Show, Sony Sci-Fi, Spike, TV1000 Русское Кино, TiJi, TLC, Travel Channel, TV1000, TV1000 Action, TV-21M, VH1 Classic, VH1 European, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Sport, World Business Channel, World Fashion, ABTO24, Авто Плюс, Армения ТВ, Архыз 24, Астрахань 24, Бобер, Бокс ТВ, Брянская Губерния, В гостях у сказки, Время: далекое и близкое, Грозный, Доктор, ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, Детский мир/Телеклуб, Дом Кино, Домашний, ЕвроКино, Европа Плюс ТВ, ЖАРА, ЖИВИ!, Загородная жизнь, Звезда, Зоопарк, ИНДИЙСКОЕ КИНО, История, КВН ТВ, КИНОМИКС, КИНОСВИДАНИЕ, КИНОСЕМЬЯ, КИНОХИТ, Канал Disney, Карусель, КИНОСЕРИЯ, КИНО ТВ, КИНОКОМЕДИЯ, Комеди ТВ, Кубань 24 ОРБИТА, Кухня ТВ, Кто есть кто, Ля-минор ТВ, Любимое кино, Матч!, МАТЧ! АРЕНА, МАТЧ! БОЕЦ, МАТЧ! ИГРА, МАТЧ! СТРАНА, МАТЧ ПРЕМЬЕР, МАТЧ! ФУТБОЛ 1, МАТЧ! ФУТБОЛ 2, МАТЧ! ФУТБОЛ 3, Мама, МИР, МИР 24, Мир Баскетбола, Мир сериала, Москва Доверие, МУЗ, Мужское кино, Музыка Первого, Мультимузыка, Москва 24, Морской, Моя Планета, НАШЕ НОВОЕ КИНО, НТВ, НТВ Право, НТВ Сериал, НТВ Стиль, НЮ АРТ ТВ, Наука 2.0, Ностальгия, O!, ОТР, Продвижение, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ПЯТНИЦА, Первый МЕТЕО, Первый канал, Первый образовательный, первый Ярославский, Подмосковье, Пятый Канал, Радость моя, РБК-ТВ, РЕН ТВ, РОДНОЕ КИНО, Россия 1, Россия 24, Россия К, Русский бестселлер, Русская ночь, Русский Иллюзион, Русский роман, Сарафан, Санкт-Петербург, СПАС, СТС, Совершенно Секретно, ТВ Губерния, ТВ-3, ТВЦ, ТВЦ +2, ТДК, ТЕЛЕКАФЕ, ТНВ-Планета, THT Comedy TV, ТНТ MUSIC, ТНТ, ТНТ+2, ТНТ4, Телеканал 360, Телеканал Да Винчи, Телеканал КХЛ, ТРО, Усадьба-ТВ, Че, Шансон-ТВ, Ювелирочка, Ю-ТВ. Доступные каналы HD/UHD: Animal Planet HD, Amedia Premium HD, Bollywood HD, BRIDGE TV DELUXE, Discovery Channel HD, Eurosport HD, Eurosport 2 HD, HOME 4K, HDL, Hollywood HD, Mezzo Live HD, MTV Live HD, Nat Geo Wild HD, National Geographic HD, Nickelodeon HD, RTG HD, TLC HD, Travel Channel HD, Viasat Nature/History HD, VIP Comedy, VIP Megahit, VIP Premiere, Дом Кино Премиум HD, КИНОПРЕМЬЕРА HD, Конный Мир HD, МАТЧ! АРЕНА HD, МАТЧ ПРЕМЬЕР HD, Матч! HD, МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD, МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD, МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD, МАТЧ! ИГРА HD, МИР PREMIUM, НТВ HD, Первый канал HD, Россия 1 HD, Телеканал КХЛ HD, ТНТ HD. Частоты: 12265 L, 12341 L, DVB-S2/8PSK 11785 R, 11823 R, 11862 R, 11900 R, 11938 R, 11977 R, 12015 R, 12092 R, 12130 R, 12207 R, 12245 R, 12284 R, 12322 R, 12399 R, 12437 R (эти частоты имеют SR 27500 FEC 3/4).

Стоимость просмотра НТВ+ HD 3 (36e) Цена: 5$/месяц ( По Акции от 2.5$/месяц )

НТВ+ HD (36e) (2 телевизора)

Кодировка - Viaccess 6.0 (0500)

Кодировка - Viaccess 6.0 (0500)

Идент - 060A00 Доступные каналы: 2Х2, 365 дней ТВ, ABTO24, AMEDIA, AMEDIA 2, Amedia Premium, Animal Planet, Barely legal, BBC World News, Blue Hustler, BOLT, BRIDGE TV, Cartoon Network, CBS Reality, CGTN, CGTN-Русский, CCTV4, CTC Love, DANGE TV, Discovery Channel, Discovery Science, Euronews, Eurosport, Extreme Sports, FAN, Fashion TV Network, FlixSnip, Fооd Network, Fine Living, FOX, Fox Life, Game Show, Gulli, Hollywood, Investigation Discovery, Jim Jam, M-1 Global, MCM, Mezzo (Muzzik), MTV, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rocks, Nat Geo Wild, National Geographic, NHK WORLD TV, Nick Jr, Nickelodeon, OCEAN-TV, Outdoor Channel, Paramount Comedy, REH TB +2, O-la-la, Playboy TV, RT (английский), RT (арабский), RT (испанский), RTG HD, RTG TV, RTД, RU.TV, RUSONG TV, Shot TV, Sony Sci-Fi, Sony Turbo, Spike, Star Cinema, TV1000 Русское Кино, THT Comedy TV, TiJi, TLC, Travel Channel, Travel+Adventure, TRICK, TV1000, TV1000 Action, TV-21M, VH1 Classic, VH1 European, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Sport, Vintage Television, World Business Channel, World Fashion, Zee TV, Авто Плюс, Армения ТВ, Архыз, Астрахань 24, Бобер, Бокс ТВ, БСТ, Время: далекое и близкое, В гостях у сказки, Грозный, ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, Детский мир/Телеклуб, Диалоги о рыбалке, Дикий, Доктор, Домашний, Дорама, ЕвроКино, Европа Плюс ТВ, ЖАРА, ЖИВИ!, Загородная жизнь, Звезда, Звезда +2, Зоопарк, Известия, Иллюзион+, ИНДИЙСКОЕ КИНО, История, КИНОМИКС, КИНОСВИДАНИЕ, КИНОСЕМЬЯ, КИНОХИТ, Киноужас, Канал Disney, Карусель, Карусель +3, КИНОСЕРИЯ, КИНО ТВ, КИНОКОМЕДИЯ, Комеди ТВ, Комедия ТВ, Кубань 24 ОРБИТА, Кухня ТВ, Кто есть кто, Ля-минор ТВ, Любимое кино, Малыш, Матч ТВ, МАТЧ! АРЕНА, МАТЧ! БОЕЦ, МАТЧ! ИГРА, МАТЧ! СТРАНА, МАТЧ ПРЕМЬЕР, МАТЧ! ФУТБОЛ 1, МАТЧ! ФУТБОЛ 2, МАТЧ! ФУТБОЛ 3, Мама, МИР, МИР 24, Мир Баскетбола, Мир сериала, Москва Доверие, МУЗ, Мужское кино, Мульт, Мультимузыка, Мультиландия, Москва 24, Морской, Моя Планета, НАШЕ НОВОЕ КИНО, НСТ, НТВ, HTB+2, НТВ-ХИТ, НТВ Право, НТВ Сериал, НТВ Стиль, НЮ АРТ ТВ, Наука 2.0, Ностальгия, ОТР, Продвижение, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ПЯТНИЦА, Первый МЕТЕО, Первый канал, Первый канал +2, Первый образовательный, Перец, Подмосковье, ПОБЕДА, ПОЕХАЛИ!!, Пятый Канал, Пятый канал +2, Радость моя, РБК-ТВ, РЕН ТВ, PEH TB +2, РОДНОЕ КИНО, Россия1, Россия 1 +2, Россия 24, Россия К, Русский бестселлер, Русский детектив, Русская ночь, Русский Иллюзион, Русский роман, Сарафан, Санкт-Петербург, Совершенно Секретно, СПАС, СТС, Супер, ТВ Губерния, ТВ-3, ТВЦ, ТВЦ +2, ТДК, ТЕЛЕКАФЕ, ТНВ-Планета, ТНТ MUSIC, ТНТ, ТНТ +2, ТНТ4, Телеканал Да Винчи, Точка отрыва, Телеканал КХЛ, ТРО, Уникум, Усадьба-ТВ, Шансон-ТВ, Ювелирочка Мода, Ю-ТВ. Доступные каналы HD/UHD: Animal Planet HD, Amedia Premium HD, Bollywood HD, BRIDGE TV DELUXE, CTC Kids HD, Discovery HD Showcase, Eurosport HD, Eurosport 2 HD, Festival 4K, FOX HD, HDL, Hollywood HD, Home 4K, HTB HD, Mezzo Live HD, MTV Live HD, Nat Geo Wild HD, National Geographic HD, Nickelodeon HD, RTG HD, SONY CHANNEL HD, TLC HD, THT HD, Viasat Nature/History HD, VIP Comedy, VIP Megahit, VIP Premiere, Дом Кино Премиум HD, КИНОПРЕМЬЕРА HD, Конный Мир HD, МАТЧ! АРЕНА HD, Матч ТВ HD, МАТЧ ПРЕМЬЕР HD, МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD, МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD, МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD, МАТЧ! ИГРА HD, МИР PREMIUM, Первый канал HD, Россия HD, Телеканал КХЛ HD. Частоты: 12265 L, 12341 L, DVB-S2/8PSK 11785 R, 11823 R, 11862 R, 11900 R, 11938 R, 11977 R, 12015 R, 12092 R, 12130 R, 12207 R, 12245 R, 12284 R, 12322 R, 12399 R, 12437 R (эти частоты имеют SR 27500 FEC 3/4).

Внимание !!! Просмотр данного пакета на ресивераx c ОС Linux рекомендован на плагинах Wicardd и Oscam. С Mgcamd пакет нормально работать не сможет.

Стоимость просмотра НТВ+ HD (36e) (2 телевизора) Цена: 8$/месяц ( По Акции от 4$/месяц )

НТВ+ Базовый (36e)

Кодировка - Viaccess 6.0 (0500)

Идент - 060A00 Доступные каналы: 365 дней ТВ, 8 канал, AMEDIA 2, Amedia Premium, Ani, ATV, BBC World News, BOLT, CCTV4, CGTN, CGTN-Русский, CNN International, Disney, Discovery Channel, Euronews, Eurosport, Fashion TV Network, Fооd Network, FOX, Fine Living, Game Show, Hollywood, MTV, National Geographic, Nat Geo Wild, OCEAN-TV, Paramount Channel, RU.TV, RT (английский), RT (арабский), RT (испанский), Sony Turbo, Star Cinema, TLC, TOPSHOP TV, Travel Channel, Travel+Adventure, TRICK, TV SALE, Viasat Nature, World Business Channel, World Fashion, Авто Плюс, Армения ТВ, Архыз 24, Астрахань 24, Бобер, БСТ, Время: Далекое и близкое, В гостях у сказки, Грозный, Дикий, Доктор, Домашний, Европа Плюс ТВ, ЖИВИ!, Загородная жизнь, Звезда, Звезда (+2), Зоопарк, Известия, Карусель, Карусель +3, КИНОМИКС, Киноужас, Кубань 24 ОРБИТА, Кухня-ТВ, ЛИДЕР ТВ, Ля-минор ТВ, Любимое кино, Мама, Матч ТВ, МАТЧ! АРЕНА, МАТЧ! БОЕЦ, МАТЧ! ИГРА, МАТЧ! СТРАНА, МИР, МИР 24, Мир Баскетбола, Мир сериала, Москва 24, Москва Доверие, Морской, МУЗ, Мультимузыка, Мультиландия, Ностальгия, НТВ, НТВ+2, НТВ‑ХИТ, НТВ Право, НТВ Стиль, ОТР, Продвижение, ПРОСВЕЩЕНИЕ, Первый канал, Первый канал +2, Первый МЕТЕО, Первый образовательный, ПОБЕДА, ПЯТНИЦА, Подмосковье, Пятый канал, Пятый канал (+2), Радость моя, РБК-ТВ, РЕН ТВ, РЕН ТВ (+2), РОДНОЕ КИНО, Россия 1, Россия 1 +2, Россия 24, Россия К, Русский бестселлер, Русский роман, Санкт-Петербург, СПАС, СТС, Супер, TВ-21 М, ТВ-3, ТВ Губерния, ТВЦ, ТВЦ (+2), ТДК, ТНВ-Планета, ТНТ MUSIC, ТНТ, ТНТ (+2), ТНТ4, Телеканал КХЛ, ТРО, Усадьба‑ТВ, Че, Шансон-ТВ, Ювелирочка Мода, Ю-ТВ. Доступные каналы HD/UHD: Bollywood HD, CTC Kids HD, Eurosport 2 HD, Festival 4K, HDL, Home 4K, RTG HD, THT HD, Travel Channel HD, КХЛ HD, Конный Мир HD, МАТЧ! АРЕНА HD, МАТЧ! ИГРА HD, Матч ТВ HD, МИР PREMIUM, HTB HD, Первый HD, Россия HD. Частоты: 12265 L, 12341 L, DVB-S2/8PSK 11785 R, 11862 R, 11900 R, 11977 R, 12015 R, 12092 R, 12130 R, 12207 R, 12245 R, 12284 R, 12322 R, 12399 R, 12437 R.

Стоимость просмотра НТВ+ Базовый (36e) Цена: 1$/месяц ( По Акции от 0.5$/месяц )

НТВ+ HD (36e) (Выбор каналов)

Условия покупки пакета:

• возможно приобретение как отдельного подпакета каналов, так и отдельного канала с любого подпакета• минимальное количество каналов к покупке - 20 шт• каналы можно заменить, удалить, добавить в любое время, активация/деактивация новых каналов происходит в течении 10 минут.• при удалении лишних каналов остаток денежных средств за весь период их покупки возвращается на баланс• при добавлении новых каналов так же списывается сумма за весь период общей подписки

Стоимость просмотра НТВ+ HD (36e) (Выбор каналов) Цена: 0.6$/месяц ( По Акции от 0.3$/месяц )

НТВ+ Восток (56e)

Кодировка - Viaccess 5.0 (0500)

Идент - 050c00

Доступные каналы: 2X2, 365 дней ТВ, A 1, A 2, Amedia Hit, Amedia Premium, Ani, Animal Planet, Bloomberg Television, Bollywood, BRIDGE TV, Cartoon Network, CBS Drama, CCTV4, CGTN-Русский, Discovery Channel, Discovery Science, Disney, Euronews, Eurosport 1, Eurosport 2, Extreme Sports, FashionTV Network, Fine Living, Food Network, FOX, Fox Life, Gulli, History, Hollywood, Hustler TV, ID Xtra, JimJam, MTV, Nat Geo Wild, National Geographic, Nickelodeon, OTP, OCEAN TV, Outdoor Channel, O-la-la, Playboy TV, RTД, RTG TV, RUSONG TV, Sony Sci-Fi, SONY CHANNEL, Sony Turbo, TiJi, TLC, Travel Channel, World Fashion, Zee Russia, ABTO24, Авто Плюс, БОБЁР, БОКС ТВ, В гостях у сказки, Время: далекое и близкое, Детский мир/Телеклуб, Диалоги о рыбалке, Дикий, Доктор, Домашний, ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, Дом Кино, ЖИВИ!, ЕвроКино, Европа Плюс ТВ, Загородная Жизнь, Звезда, Зоопарк, Иллюзион+, Индийское кино, Канал Disney, Карусель, Киномикс, Киносвидание, Киносемья, КИНОСЕРИЯ, КИНОХИТ, Кинокомедия, КОННЫЙ МИР, Кухня ТВ, Ля-минор ТВ, Мама, МАТЧ! БОЕЦ, МАТЧ!, МАТЧ! АРЕНА, МАТЧ ПРЕМЬЕР, МАТЧ! СТРАНА, МИР, Мир сериала, МНОГОсерийное ТВ, Морской, Моя Планета, Мужское кино, МУЗ, HTB, НТВ Право, НТВ Стиль, НАШЕ НОВОЕ КИНО, Ностальгия, Первый канал, Продвижение, ПЯТНИЦА, Пятый канал, Радость моя, РБК-ТВ, PEH TB, Родное кино, Россия 1, Россия 24, Россия К, Русский бестселлер, Русский роман, Русская ночь, Русский Иллюзион, Сарафан, Совершенно секретно, СТС, СТС Love, ТВ-21М, Твой Дом, ТВЦ, TB-3, ТДК, Телеканал КХЛ, ТНТ, THT4, Точка отрыва, Усадьба, Че, Шансон ТВ, Ю-ТВ.

Доступные каналы HD: HDL, Дом Кино Премиум HD, Кинопремьера HD, МАТЧ! HD, МАТЧ! ИГРА HD, МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD, МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD, МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD, МАТЧ ПРЕМЬЕР HD, Первый канал HD, Россия 1 HD.

Частоты: DVB-S2/8PSK 12054 R, 12092 R, 12322 R, 12399 R, 12437 R, 12475 R SR 27500 FEC 3/4.

Стоимость просмотра НТВ+ Восток (56e) Цена: 4$/месяц ( По Акции от 2$/месяц )

Телекарта (85e)

Кодировка - Irdeto 2 (0602)

Идент - 000000

Доступные каналы DVB-S: Animal Planet (42), Amedia 2 (42), Da Vinchi Learning (42), Discovery Channel (FFFF), Disney (42), DocuBox (42), Eurosport 1 (42), Eurosport 2 (42), FashionBox (42), FastNFunbox (42), FightBox (42), FilmBox (42), FilmBox Arthouse (42), ID Xtra (42), MTV (42), Mezzo Classic-Jazz TV (42), Paramount Channel (42), Ru TV (42), SET (42), Sony SciFi (42), Sony Turbo (42), Spike (42), Shant News (42), TLC Russia (42), TV1000 (42), TV1000 Action (42), TV 1000 Ru Kino (42), Viasat Explore (92), Viasat History (42), Viasat Nature (42), Viasat Sport (42), Браво ТВ (42), Детский (42), Домашний (42), Домашний +4 (42), Евроновости (42), Европа Плюс (42), Загородная Жизнь (42), Звезда (42), Звезда +4 (42), Карусель (42), КВН ТВ (1А), Крик ТВ (42), КХЛ ТВ (42), Любимое Кино (42), Матч ТВ (42), Мир (42), МИР 24 (42), Москва 24 (42), Мужской: Охота, Рыбалка, Авто (42), МУЗ (42), Наш Футбол (11), НТВ (42), НТВ +4 (42), Первый канал (32), Первый канал +2 (42), Петербург 5 канал (42), Про100 ТВ (42), Пятница (42), РЕН (42), РЕН +4 (42), Россия 1 ( 32), Россия 1 +2 ( 42), Россия К ( 42), Рубль (42), Совершенно секретно (42), Спас (42), СТС (42), ТВ-3 (42), ТВ Центр Москва (42), Татарстан Новый Век (42), Телекнига (42), ТНТ (42), ТНТ4 (ffff), Царьград ТВ (42), Че (42), КХЛ HD (42).

Доступные каналы DVB-S2: Amedia (42), Brazzers TV Europe (8E), BRIDGE TV (42), Cartoon Network (42), Dange TV ( 42), Discovery Science (27), DTX (27), Disney (42), Extreme Sport (42), Fine Living (42), Food Network (42), Galaxy (42), Gulli (42), History (42), MTV Hits (42), Nautical Channel (42), Nickelodeon (42), Noise (42), Ocean TV (42), O-la-la (8E), Paramount Comedy (42), Playboy TV (8E), RTG TV (42), Rusong (42), TNT +3 (42), TiJi (42), TopSong (42), Travel Channel (42), TV XXI (42), VIP TV (42), Volga (42), VH1 Classic (42), Zee Russia (42), Авто 24 (42), Ани (42), Астрахань 24 (42), Бобёр (42), Бокс ТВ (42), БСТ (42), В Гостях у Сказки (1A), Детский (42), Детский Мир (42), Доктор (42), Дом Кино (42), Домашний (+2) (42), Диалоги о рыбалке (42), Живая планета (42), ЗооПарк (42), Евроновости (42), Еврокино (42), Евро, Индийское Кино (1A), Конный Мир (1A), МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (BD), МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (BD), МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (BD), МАТЧ! БОЕЦ (42), МАТЧ! АРЕНА (42), МАТЧ! СТРАНА (42), МАТЧ! ИГРА (42), Майдан (42), Мир Сериала (42), Мир Увлечений (42), Москва 24 (42), Мульт (42), Мульт и Музыка (42), Моя Планета (42), Наше Новое Кино (1A), Наше ТВ (42), Наука 2.0 (42), Ностальгия (42), НСТВ (42), НТВ (+3) (42), НТВ-Хит (42), Ню Арт ТВ (8D), ОТВ (42), Oхота и Рыбалка (42), Парк Развлечений (42), Первый канал (+4) (42), Петербург 5 канал (+2) (42), Пингвин ЛоЛо (42), Про100 ТВ (42), Продвижение (42), РБК ТВ (42), РЕН (+2) (42), Родное Кино (42), Русская ночь (8E), Русский Бестселлер (25), Русский Детектив (25), Русский Роман (25), Русский Иллюзион (42), Сарафан (42), Совершенно Секретно (42), Страна.СуперТВ (42), СТС (+2) (42), СТС (+4) (42), СТС Kids (42), Т24 (42), Театр (42), Телекафе (42), Теленовелла (1A), ТНТ (+2) (42), ТРО (42), Хорошее Кино (42), Шансон ТВ (42), Шант (42), Эгоист ТВ (8D), Ю-ТВ (42), 360^ HD (42), Amedia Premium HD (2F), AMEDIA HIT HD (2F), Animal Planet HD (27), BRIDGE TV DELUXE (1A), C Music (42), Fashion HD (42), iConcerts HD (42), MGM HD (42), Outdoor HD (42), RTG HD (27), Sony HD (42), TV 1000 Comedy HD (91), TV 1000 MegaHit HD (91), TV 1000 Premium HD (91), Глазами Туриста HD (1A), Дикая Охота HD (1A), Дикая Рыбалка HD (1A), Живая Природа HD (42), Киномикс HD (1A), Кино ТВ HD (25), Матч ТВ HD (42), Мужское Кино HD (1A), НТВ HD (42), Первый канал HD (42), Первый канал HD (+4) (4C), Россия HD (42), СТС HD (42), ТНТ HD (42).

В скобках помечены рабочие Chid по каждому каналу, они не должны стоять у вас в ignore.list.

Частоты:11720 H 28800 FEC 3/4, 12000 H 28000 FEC 2/3, 12040 H, 12160 H 28800 FEC 3/4, 12560 V, 12640 V 30000 FEC 5/6; DVB-S2/8PSK 11760 H, 11800 H, 11840 H, 11880 H, 11920 H, 11960 H, 12080 H, 12120 H (все эти частоты имеют SR 28800 FEC 2/3), 12600 V 30000 FEC 2/3.

Стоимость просмотра Телекарта (85e) Цена: 3$/месяц ( По Акции от 1.5$/месяц )

Дождь ( 31.5e/56e )

Кодировка - Viaccess 4 (0500)

Идент - 041200 Доступные каналы: Dozhd TV Частота с 31.5е : DVB-S2 8PSK 12070 H SR 30000 FEC 3/4. Частота с 56е : DVB-S2 8PSK 12207 R SR 27500 FEC 3/4.

Стоимость просмотра Дождь ( 31.5e/56e ) Цена: 0.5$/месяц ( По Акции от 0.25$/месяц )

RTVint (13e)

Кодировка - Viaccess 4.0, 6.0 (0500)

Идент - 042300

Доступные каналы: interRTV Detskii Mir-Teleclub, inteRTV Nashe Kino.

Частоты: 12322 H SR 27500 FEC 3/4.

Стоимость просмотра RTVint (13e) Цена: 1$/месяц ( По Акции от 0.5$/месяц )

Взрослый (13е/19e)

Кодировка - Viaccess 5 (0500)

Идент - 050F00

Доступные каналы (13e): BRAZZERS TV Europe, Diabloxtv, Dorcel TV HD, Hustler HD, PASSION, Platinum TV, PINKO TV, Private TV HD, PRIVE' TV, Redlight HD, SCT, Sexto Senso, Just89 TV, VIVID RED HD, XMUVI, XXL.

Доступные каналы (19e): Hustler TV, Vivid TV.

Частоты (13e): 10949 V SR 27500 FEC 3/4, DVB-S2/8PSK 10930 H SR 30000 FEC 2/3, 11662 V, 12692 H SR 27500 FEC 3/4.

Частоты (19e): 12515 H SR 22000 FEC 5/6.

Стоимость просмотра Взрослый (13е/19e) Цена: 3$/месяц ( По Акции от 1.5$/месяц )

Взрослый HD (13e)

Кодировка - Viaccess 5 (0500)

Идент - 50f00

Доступные каналы: Dorcel TV HD, HUSTLER HD, Redlight HD, Private TV HD, Vivid Red HD.

Частоты: DVB-S2/8PSK 10930 H SR 30000 FEC 2/3, 11662 V SR 27500 FEC 3/4.

Стоимость просмотра Взрослый HD (13e) Цена: 2$/месяц ( По Акции от 1$/месяц )

Взрослый - Sex Channel TV (13e)

Кодировка - Viaccess 5 (0500)

Идент - 050F00

Доступные каналы: PASSION TV, PINKO TV, Private TV HD, Prive TV, SCT, Sexto Senso, Vivid Red HD, XXL.

Частоты : DVB-S2/8PSK 11662 V, 12692 H SR 27500 FEC 3/4.

Стоимость просмотра Взрослый - Sex Channel TV (13e) Цена: 2$/месяц ( По Акции от 1$/месяц )

Взрослый - Redlight TV (13e)

Кодировка - Viaccess 5 (0500)

Идент - 50F00

Доступные каналы: Dorcel TV HD, Hustler HD, Private TV HD, Redlight HD, Sexto Senso.

Частоты: DVB-S2/8PSK 11662 V SR 27500 FEC 3/4, 10930 H 30000 FEC 2/3.

Стоимость просмотра Взрослый - Redlight TV (13e) Цена: 2$/месяц ( По Акции от 1$/месяц )

Взрослый - Brazzers TV (13e)

Кодировка - Viaccess 5 (0500)

Идент - 050F00

Доступные каналы: BRAZZERS TV Europe.

Частоты: 10949 V SR 27500 FEC 3/4.

Стоимость просмотра Взрослый - Brazzers TV (13e) Цена: 1$/месяц ( По Акции от 0.5$/месяц )

Platforma Canal+ (13e)

Кодировка - Mediaguard 3 (0100)

Идент - 000068

Доступные каналы: ATM Rozrywka TV, AXN, AXN Black, AXN White, BBC BRIT, BBC Lifestyle, Boomerang, Cartoon Network, CBS Action, CC Family, CNNi, Crime and Investigation, Disco Polo Music, Discovery, Discovery Historia, Disney Junior, D. SCIENCE, Da Vinci Learning, Disney XD, E! Entertainment, Eurosport, Filmbox, Filmbox Action, Filmbox Premium, Fox Comedy, KINO POLSKA, Kino Polska Muzyka, Motowizja TV, MTV Rocks, Nick Jr, Nickelodeon, Polsat, Polsat News 2, Polsat Romans, Polsat Jim Jam, Sport Klub, Stopklatka TV, Superstacja, Super Polsat, TNT, TRACE TV, TVN24 BiS, TV Republika, TVP 3, TVP ABC, TVP Historia, TVP Kultura, TVP Rozrywka, TVP SERIALE, TV6, VIVA Polska, VH1, Zest TV, WP.

13 Ulica HD, ADVENTURE HD, Animal Planet HD, Ale kino+ HD, AMC HD, AXN HD, AXN Spin HD, BBC HD, BBC Earth HD, CANAL+ HD, CANAL+ 1 HD, CANAL+ DISCOVERY HD, CANAL+ FAMILY HD, CANAL+ FILM HD, CANAL+ SERIALE HD, CANAL+ SPORT HD, CANAL+ SPORT 2 HD, CBS Reality HD, CBS Europa HD, Cinemax HD, Cinemax 2 HD, Discovery HD, Discovery Science HD, Discovery Life HD, Discovery Turbo Xtra HD, Domo+ HD, Disney Channel HD, Eleven Sports 1 HD, Eleven Sports 2 HD, Eleven Sports 3 HD, Eleven Sports 4 HD, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Extreme Sports HD, FILMBOX EXTRA HD, Fightbox HD, Food Network HD, FOX HD, Fox Comedy HD, History HD, H2 HD, HBO COMEDY HD, HBO HD, HBO2 HD, HBO3 HD, ID HD, Kuchnia+ HD, Lifetime HD, MiniMini+ HD, Motowizja HD, MTV Live HD, MTV Polska HD, NATIONAL GEO HD, Nat Geo People HD, Nat Geo Wild HD, nSport+, Paramount Channel HD, Planete+ HD, Polsat HD, Polsat 2 HD, Polsat Cafe HD, Polsat Film HD, Polsat Play HD, Redlight HD, teleTOON+ HD, TLC HD, TNT HD, TV4 HD, TVN24 BiS HD, TVN HD, TVN Fabula, TVN 24 HD, TVN 7 HD, TVN Style HD, TVN Turbo HD, TVP Sport HD, TVP HD, TVP 1 HD, TVP 2 HD, TTV HD, Travel HD, Universal HD.

Частоты: 10949 V, 11137 H, 12597 V (все эти частоты имеют SR 27500 FEC 3/4), DVB-S2/8PSK 10719 V, 10758 V, 10796 V, 10834 V, 10911 V, 11075 V, 11158 V, 11258 H, 11278 V, 11393 V, 11411 H, 11449 H, 11488 H, 11508 V, 11662 V, 12188 V, 12265 V, 12284 H (все эти частоты имеют SR 27500 FEC 3/4), 12476 H 29900 FEC 3/4.

Стоимость просмотра Platforma Canal+ (13e) Цена: 5$/месяц ( По Акции от 2.5$/месяц )

Sky Deutschland (19e)

Кодировка - NDS (09c4)

Идент - 000000

Доступные каналы: 13th Street, A&E, AXN Action, Beate-Uhse, Boomerang, Cartoon Network(S), Classica, Discovery Channel, Disney Cinemagic, Disney Junior, Disney XD, Fox Serie, Goldstar TV, Heimatkanal, Jukebox, Junior, Kinowelt TV, Motorvision TV, MGM, NatGeo Wild, National Geographic, Romance TV, RTL Living, RTL Passion, Sat.1 Emotions, Sky Action, Sky Atlantic, Sky Bundesliga 1, Sky Cinema Classics, Sky Cinema Premieren, Sky Cinema Premieren + 24, Sky Cinema Best Of, Sky Cinema Fun, Sky Krimi, Sky Nostalgie, Syfy, Sky Sport Austria, Sky Sport News, Sky Sport 1, Sky Sport 2, Spiegel Geschichte, TNT Film, TNT Film HD, TNT Serie, 13th Street HD, AXN HD, Beate-Uhse.TV HD, Discovery HD, Disney Cinemagic HD, Disney Junior HD, E! Entertainm. HD, Eurosport HD, Eurosport 2 HD, Eurosport 360 HD 1, Eurosport 360 HD 2, Eurosport 360 HD 3, Eurosport 360 HD 4, Eurosport 360 HD 5, Eurosport 360 HD 6, Eurosport 360 HD 7, Eurosport 360 HD 8, Eurosport 360 HD 9, FOX HD, History HD, NatGeo HD, Nat Geo Wild HD, Pro7 FUN HD, RTL Crime HD, Sky 3D, Sky Atlantic HD, Sky Action HD, Sky Cinema Premieren HD, Sky Cinema Premieren +24 HD, Sky Cinema Best Of HD, Sky Cinema Thriller HD, Sky Cinema Best of HD, Sky Sport Austria HD, Sky HD Fan Zone, Sky Sport HD 1, Sky Sport HD 2, Sky Sport News HD, sportdigital HD, Sport1+ HD, Sport 1 US HD, Sport 1 US HD 1 Sky Sport HD3, Sky Sport HD4, Sky Sport HD5, Sky Sport HD6, Sky Sport HD7, Sky Sport HD8, Sky Sport HD9, Sky Sport HD10, Sky Sport HD11, Sky Bundesliga HD1, Sky Bundesliga HD2, Sky Bundesliga HD3, Sky Bundesliga HD4, Sky Bundesliga HD5, Sky Bundesliga HD6, Sky Bundesliga HD7, Sky Bundesliga HD8, Sky Bundesliga HD9, Sky Bundesliga HD10, Syfy HD, Spiegel Geschichte HD, TNT Serie HD, TNT Glitz HD, Universal HD.

Частоты: 11171 H 22000 3/4 DVB-S2/8PSK, 11332 H 22000 3/4 DVB-S2/8PSK, 11720 H 27500 9/10 DVB-S2/QPSK, 11759 H 27500 9/10 DVB-S2/QPSK, 11797 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK, 11875 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK, 11914 H 27500 9/10 DVB-S2/QPSK, 11992 H 27500 9/10 DVB-S2/QPSK, 12032 H 27500 9/10 DVB-S2/QPSK, 12071 H 27500 9/10 DVB-S2/QPSK, 12304 H 27500 9/10 DVB-S2/QPSK, 12382 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK.

Стоимость просмотра Sky Deutschland (19e) Цена: 5$/месяц ( По Акции от 2.5$/месяц )

HD+ (19e)

Кодировка - Nagravision 3 (1843)

Идент - 000000

Доступные каналы: DMAX HD, Deluxe Music HD, Disney Channel HD, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD Xtra, INSIGHT TV HD, Kabel Eins Doku HD, Kabel Eins HD, MTV HD, n-tv HD, NICKELODEON HD, ProSieben HD, ProSieben MAXX HD, RTL HD, RTL2 HD, RTL UHD, RTLNITRO HD, SAT.1 HD, Sat.1 Gold HD, SIXX HD, SPORT1 HD, SUPER RTL HD, TELE 5 HD, Travelxp 4k, TLC HD, VOX HD, WELT HD.

Частоты: DVB-S 11391 H SR 22000 FEC 5/6; DVB-S2/8PSK 10773 H, 10803 H, 11082 H SR 22000 FEC 3/4, DVB-S2/8PSK 10832 H, 10964 H, 11112 H, 11229 V, 11464 H, 12574 H SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2/8PSK 10994 H SR 22000 FEC 5/6.

Стоимость просмотра HD+ (19e) Цена: 1$/месяц ( По Акции от 0.5$/месяц )

ORF Digital (19e)

Кодировка - Cryptoworks (0D95)

Идент - 000004,000010

Доступные каналы: ATV, ATV 2, ORF III, ORF1, ORF2, ORF Sport Plus, Puls 4 Austria.

ATV HD, ORF III HD, ORF Sport+ HD.

Частоты: 11243 H, 12662 H, 12692 H (все эти частоты имеют SR 22000 FEC 5/6); 12051 V 27500 FEC 3/4; DVB-S2/8PSK 11273 H 22000 FEC 2/3

Стоимость просмотра ORF Digital (19e) Цена: 1$/месяц ( По Акции от 0.5$/месяц )

MTV Networks (19e)

Кодировка - Conax (0B00)

Идент - 000000

Доступные каналы: MTV Dance, MTV Hits, MTV Music 24, MTV Rocks, VH1 Classic, VH1 Europe.

Частоты: 11973 V SR 27500 FEC 3/4.

Стоимость просмотра MTV Networks (19e) Цена: 1$/месяц ( По Акции от 0.5$/месяц )

XXX (19e)

Кодировка - Viaccess 5 (0500)

Идент - 050F00

Доступные каналы: Hustler TV, Vivid TV.

Частоты: 12515 H SR 22000 FEC 5/6.